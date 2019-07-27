Поклонники бондианы копят деньги. Редкий экземпляр легендарного автомобиля агента 007 выставлен на аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке. Все шпионские функции до сих пор работают. Генераторы дыма, пулеметы, спрятанные под фары, и даже меняющиеся номера. Правда, стоит автомобиль мечты по предварительным оценкам - от 4 до 6 миллионов долларов. Именно эта модель Aston Martin DB5 снялась в первых фильмах о британском агенте "Шаровая молния" и "Голдфингер". Впрочем, если оригинал выкупить не удастся, можно приобрести точную копию авто за 3 миллиона долларов на том же "Сотбис".