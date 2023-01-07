Редкое атмосферное явление гало наблюдали москвичи

Гало - это небесное свечение из-за морозной погоды. Рождественская ночь в Москве второй раз подряд стала самой холодной с начала зимы. Зафиксирована температура минус 23,4 градуса. Пользователи в соцсетях делятся изображениями полностью обледеневшей Останкинской башни, замерзшими входами в подземку. На севере Подмосковья температура воздуха еще ниже - почти минус 30 градусов.