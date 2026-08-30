Референдум в Исландии: сторонники членства в ЕС лидируют с небольшим отрывом

В Исландии завершается подсчет голосов на референдуме о вступлении страны в ЕС. Сторонники членства в Евросоюзе пока лидируют, но с довольно небольшим перевесом.

Исландия с населением в 400 тыс. человек расколота во мнениях по этому вопросу практически пополам. Часть исландцев желала бы сохранения полной независимости и абсолютного суверенитета. Брюссель, как они опасаются, приберет к рукам их природные ресурсы и ограничит промышленный вылов рыбы. Сторонники вступления указывают, что членство в ЕС защитит Исландию от аннексии Соединенными Штатами.