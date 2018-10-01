Референдум о переименовании Македонии не состоялся

Проголосовать пришла всего треть жителей страны, а нужно было 50 процентов. Предварительные результаты показали, что большинство высказалось за изменение названия страны. Главная цель плебисцита - разрешение многолетнего спора с соседней Грецией. Афины выступают против того, чтобы бывшая югославская республика называлась именем одной из исторических областей страны и опасаются территориальных притязаний со стороны Македонии. Если спор был бы разрешен, то Македония могла бы стать участником ЕС и НАТО, вступление в которые блокирует Греция.