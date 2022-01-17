Референдум по изменениям в Конституции страны состоялся в Сербии

Турбулентность в мире и необходимость конструктивных изменений видят и за рубежом. В Сербии состоялся референдум по изменениям в Конституцию страны. В поддержку новаций высказались 60 % граждан, чуть менее 40 % были против. Изменения предполагают новый порядок формирования судейского и прокурорского корпуса страны. Теперь и судей, и прокуроров станут назначать специальные советы. Президент Вучич заявил, что сербы сделали хорошее дело для страны. И отметил, что жители показали приверженность принципам демократии.