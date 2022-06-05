Референдум по изменению Конституции проходит в Казахстане

В Казахстане сегодня проходит референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством, а также повысить роль граждан в процессе управления государством. Явка на референдум к 10:00 по местному времени составила 28,5 %. Свои голоса уже отдали глава государства Токаев и экс-президент Назарбаев. Всего в стране организовано более 10 тысяч избирательных участков, за рубежом пункты открыты в 52 странах. За проведением референдума следят 272 иностранных наблюдателя.