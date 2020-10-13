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Региональные аэропорты Польши на грани банкротства

Как сообщает один из польскихинформационных порталов, на грани банкротства региональные аэропорты. Подугрозой тысячи рабочих мест. Некоторыегавани могут потерять ликвидность. Напомним, запрет на полеты в Польшудействовал 108 дней, в течение которых аэропорты практически не получали доход.Сейчас они ждут финподдержки со стороны государства. Ее обещали еще в концемая, но пока деньги так и не выделены.

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