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Региональные аэропорты Польши на грани банкротства
Как сообщает один из польскихинформационных порталов, на грани банкротства региональные аэропорты. Подугрозой тысячи рабочих мест. Некоторыегавани могут потерять ликвидность. Напомним, запрет на полеты в Польшудействовал 108 дней, в течение которых аэропорты практически не получали доход.Сейчас они ждут финподдержки со стороны государства. Ее обещали еще в концемая, но пока деньги так и не выделены.
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