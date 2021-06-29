Регионы России продолжают страдать от проливных дождей

В Нижегородской области 44 населенных пункта остались без электроснабжения из-за ливня и сильного ветра. Накануне из-за осадков также пропал свет в шести муниципалитетах Подмосковья. В Москве во время грозы машины тонули в потоках воды, а шквалистый ветер сорвал крышу с торгового центра.