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Регионы России продолжают страдать от проливных дождей

В Нижегородской области 44 населенных пункта остались без электроснабжения из-за ливня и сильного ветра. Накануне из-за осадков также пропал свет в шести муниципалитетах Подмосковья. В Москве во время грозы машины тонули в потоках воды, а шквалистый ветер сорвал крышу с торгового центра.

Подтопило также населенные пункты в Карачаево-Черкесской области, а в Забайкальском округе вода проникла в здание только что отремонтированной школы.


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