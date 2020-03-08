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Река Сена вышла из берегов
Из-за продолжительных дождей в столице Франции Сена вышла из берегов. Под водой оказались набережные на левом берегу реки (близ Лувра и около музея Орсе). Полиция перекрыла доступ пешеходов к зоне подтопления. С набережных убраны все мусорные баки, а также передвижные кафе. Уже сегодня, по словам метеорологов, уровень воды в реке, скорее всего, составит 4 с половиной метра.
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