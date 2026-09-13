Рекорд банкротств за 13 лет: граждане Германии потеряли веру в экономику своей страны

Экономическая ситуация в Германии стремительно ухудшается, а среди граждан нарастает пессимизм. Согласно новому опросу телеканала RTL, две трети немцев уверены, что положение дел в экономике продолжит ухудшаться. При этом лишь 15 % респондентов ожидают позитивных перемен - как в собственной жизни, так и в масштабах государства.

Пессимистичные настроения подтверждают и сухие цифры: по данным издания Bild, за первую половину 2026 года в Германии зафиксировано рекордное количество банкротств. Разорились почти 13 тыс. компаний - этот показатель стал самым высоким за последние 13 лет.