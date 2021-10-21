Рекорд на американо-мексиканской границе - арестованы 1,7 млн мигрантов

Новый рекорд на американо-мексиканских рубежах. За текущий год при попытке перейти границу здесь арестовано 1 млн 700 тыс. беженцев. Такого в истории Соединенных Штатов не бывало еще никогда. Ситуацию с беженцами даже в лояльных администрации Байдена СМИ именуют "хаосом" и "кризисом". Самым мрачным эпизодом последнего времени стала история с гаитянами. 15 тыс. выходцев из этого государства стали лагерем возле границы, им отказывали в доставке еды, питья, в медицинской помощи, были зафиксированы избиения. В конце концов несчастных начали выдворять на родину - то есть, почти на верную смерть.



В Белом доме до сих пор нет ни внятной иммиграционной политики, ни ответственного за решение проблем чиновника. В результате беженцев вывозят военными самолетами и грузовиками вглубь Соединенных Штатов. Иногда пытаются выдворить в Мексику. Никакой эпидемический контроль за мигрантами не осуществляется, в результате чего они становятся главными разносчиками COVID.