Рекорд стрит-арта: 12 миллионов долларов за картину Бэнкси

Рекорд стрит-арта. Сатирическая картина уличного художника Бэнкси, на которой изображено заседание британского парламента, ушла с молотка аукциона «Сотби» больше чем за 12 миллионов долларов. Полотно размером 4-е на 2-а с половиной метра стало самым дорогим произведением британского уличного художника. На нем вместо депутатов на скамьях палаты общин, в галерее и даже в кресле спикера нарисованы шимпанзе и орангутаны.