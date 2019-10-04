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Рекорд стрит-арта: 12 миллионов долларов за картину Бэнкси
Рекорд стрит-арта. Сатирическая картина уличного художника Бэнкси, на которой изображено заседание британского парламента, ушла с молотка аукциона «Сотби» больше чем за 12 миллионов долларов. Полотно размером 4-е на 2-а с половиной метра стало самым дорогим произведением британского уличного художника. На нем вместо депутатов на скамьях палаты общин, в галерее и даже в кресле спикера нарисованы шимпанзе и орангутаны.
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