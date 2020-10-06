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Рекордная безработица в Литве

Один из самых высоких уровней безработицы в Евросоюзе зафиксирован вЛитве. В августе она выросла еще на 0,6 пункта, составив 9,6 %. Теперь Литвавошла в топ-3 стран с рекордной безработицей в ЕС. Впереди только Испания иИталия. По данным Евростата, в августе 141 тысяча человек не имели работы вЛитве, из них 25 тысяч младше 25 лет. Вцелом по Евросоюзу работы с начала года лишились более 15 с половиной миллионовчеловек.

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