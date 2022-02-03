Рекордная инфляция в еврозоне: в лидерах - страны Прибалтики

Литва, Эстония и Латвия вошли в пятерку стран ЕС с самой высокой инфляцией. Согласно данным агентства Евростат, годовая инфляция в еврозоне составила 5,1 % в январе 2022 года. Заоблачные показатели отразились на стоимости жизни. Больше всех от повышения цен пострадали литовские потребители - там инфляция превысила 12 %. В Эстонии и Латвии показатели также выше средних. Главное влияние на процесс оказала резко возросшая стоимость энергоносителей.