Рекордная инфляция в Латвии - 7,5 % по итогам прошлого года

Инфляция в Латвии по итогам прошлого года составила 7 с половиной процентов - это абсолютный рекорд за три десятилетия, подобного здесь не видали с тех пор, как в стране был введен лат. Поскольку теперь в стране обращается евро, инфляция вызвана не столько подорожанием товаров (цены на них по Евросоюзу относительно стабильны), сколько удорожанием услуг и продуктов местного производства, в частности резко выросли тарифы на электричество, отопление и прочая коммуналка. Значительнее всего - почти на треть - подорожал, например, газ, а также картофель - сразу на 12 процентов. По официальным данным, около 20 процентов латвийцев живут ниже уровня бедности - роль высокой инфляции в этом весьма ощутима.