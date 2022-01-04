Рекордная инфляция в Литве - пик роста цен придется на январь

Рекордные 10,7 процента составила инфляция в Литве. Результаты ценовых замеров в декабре показывают: из набора в 52 основных продукта 39 подорожали, причем некоторые на 20 и более процентов. Подобное наблюдалось разве что в переходный период, когда страна после выхода из СССР еще пользовалась пресловутыми купонами. При этом и власти, и независимые эксперты не обнадеживают: пик роста цен придется на январь. А вот зарплатам и пенсиям, даже если они увеличатся, за ростом цен не угнаться.