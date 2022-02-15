Рекордная инфляция зафиксирована в Литве, но экономисты ожидают, что рекорд будет побит

В Литве зафиксирована рекордная инфляция, но экономисты ожидают, что в феврале данный рекорд будет побит. В январе рост цен в годовом исчислении составил 12 с половиной процентов - в основном, произошло это за счет подорожания коммунальных услуг и продовольственных товаров. Однако, по всем приметам, инфляционный пик придется на февраль: теперь этот показатель подстегивается ростом цен на удобрения и продовольствие.



Двузначной инфляции в Литве не видали уже 30 лет - с тех пор, как в стране ввели купоны вместо советских дензнаков. С переходом сначала на литы, а потом на евро рост цен был умеренным, хотя со вступлением в еврозону цены выросли в полтора-два раза.