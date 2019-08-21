ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Рекордная плюсовая температура зарегистрирована в Арктике

Столбик термометра на южной окраине полярного круга подскочил до 34 градусов по Цельсию! Напомним, аномальная жара терзает и самый холодный штат США. Аляска пережила самый теплый месяц в истории. Повышение температуры даже привело к масштабным лесным пожарам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все