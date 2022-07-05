Рекордная засуха в Италии: в пяти регионах объявлен режим ЧС

В Италии сразу в пяти регионах правительство объявило режим чрезвычайной ситуации из-за рекордной засухи и 40-градусной жары. В воздухе смог от многочисленных пожаров. В окрестностях Рима и в самом городе фиксируют почти сотню возгораний за сутки. В некоторых городах, например, в Вероне, ограничили потребление воды. Объем воды в реке на 80 % ниже обычного. Опустился уровень воды и в Тибре. Над сельскохозяйственной отраслью страны нависла угроза разорения - общий ущерб может составить до 3 миллиардов евро.