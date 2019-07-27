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Рекордная жара в Европе не испугала автомобилистов

Впечатляющие кадры пришли из Германии. Рекордная жара в Европе не испугала автомобилистов. Уже традиционные огромные пробки на автобане появились и в эти выходные. Интенсивное движение хоть и ожидалось в канун выходных, однако на этот раз активность автомобилистов во время курортного сезона достигла пика.

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