Впечатляющие кадры пришли из Германии. Рекордная жара в Европе не испугала автомобилистов. Уже традиционные огромные пробки на автобане появились и в эти выходные. Интенсивное движение хоть и ожидалось в канун выходных, однако на этот раз активность автомобилистов во время курортного сезона достигла пика.