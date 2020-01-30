Рекордно длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

Он ведет из Тихуаны в Сан-Диего. Обычно такие сооружения используют для незаконной доставки людей и наркотиков. Длина подземного хода - почти полтора километра, высота - 165 сантиметров, а ширина - около 70-ти. Он полностью обустроен: имеются лифт, рельсы, вентиляция, высоковольтные электрокабели, сложная дренажная система. Пока не произведено ни одного ареста. Примечательно, что тоннель пересекает под землей знаменитую стену Дональда Трампа, которая должна была стать преградой для контрабанды из Мексики.



