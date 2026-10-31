Рекордное число атак на суда зафиксировано в Ормузском проливе в октябре



Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщает, что в октябре 2026 года в Ормузском проливе произошло более 30 нападений на коммерческие суда. Об этом пишет interfax.ru.

По данным управления, действующего при поддержке британского Королевского военно-морского флота, в октябре в районе Ормузского пролива было зарегистрировано больше атак, чем в любой другой месяц с начала американо-иранского конфликта.

За все время конфликта лишь в марте - первом его месяце - было зафиксировано 30 атак. В октябре число нападений оказалось вдвое больше, чем в сентябре. При этом реальное количество инцидентов, вероятно, было выше, однако UKMTO учитывает только те случаи, о которых сообщили экипажи судов, находящихся в регионе.

По информации UKMTO, за весь период конфликта было зафиксировано 145 инцидентов. Хотя управление не отслеживает, кто именно выпустил снаряды, попавшие в суда, подавляющее большинство атак исходит со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана зачастую берет на себя ответственность за подобные нападения.

Иран также заявляет о многочисленных случаях подрыва судов на минах в этом регионе, однако большинство таких эпизодов не фигурирует в сводках UKMTO.