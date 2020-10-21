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Рекордное число заражений COVID-19 в мире за прошедшую неделю

С сегодняшнего дня начинается строгий карантин в Ирландии. В Болгарии ужесточают масочный режим. Обязательно ношение масок и в Берлине на открытых рынках и торговых улицах. В Испании число заболевших уже приблизилось к миллиону. Регион Наварра с завтрашнего дня решено изолировать - пересекать административную границу можно будет только по уважительной причине. Временно будут закрыты все кафе и рестораны, что уже вызвало недовольство владельцев заведений общепита. Они собрались на митинг перед зданием администрации, требуя отмены ограничений.

В Испании не исключают возможности введения комендантского часа. Он уже действует в крупных городах Франции и Бельгии. С конца этой недели введут такие же меры и некоторые регионы Италии. В Ломбардии и Кампанье нельзя будет выходить на улицу после 23 часов и до 5 утра.

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