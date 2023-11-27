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Рекордное количество лапши быстрого приготовления съедено за 2023 год

Мировой кризис и инфляция подогрели глобальный аппетит населения к лапше быстрого приготовления. За прошедший год, по итогам исследования 50 стран мира, было съедено рекордное количество лапши - 121 млрд порций.

Азиатские сухие пайки стоят дешево и вполне подходят для быстрого перекуса. Кроме того, многим нравится вкус и аромат приправ.

Фото: из открытых источников

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