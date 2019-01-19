ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Рекордное нелегальное пересечение границы

Самая большая группа иммигрантов пробралась из Мексики на территорию США. 376 человек, из которых 179 - дети, вырыли ход шириной полметра под металлической стеной, высота которой составляет три с половиной метра, и проникли в штат Аризона. При этом позже мигpaнты дoбpoвольнo cдaвалиcь пpaвooxpaнитeльным opгaнaм в надежде получить убежище в Соединенных Штатах.

Другие международные новости в рубрике"В Мире"

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все