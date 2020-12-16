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Рекордное падение ВВП ЕС. Пандемия ухудшила экономические показатели
Какие перспективы ждут Евросоюз? Новости об экономическом спаде в Европе приходят каждый день. Отрицательная динамика фиксируется по всем главным показателям. Эксперты в один голос заявляют о разрушительном влиянии пандемии на экономику ЕС. ВВП уже показал рекордное падение - почти на 14 с половиной процентов. По словам специалистов, потери составят не менее 3 триллионов евро. В наибольшей степени пострадают экономики Великобритании, Испании, Италии, Греции, Франции. Среди восточноевропейских стран - наихудшие показатели за последние 9 месяцев демонстрируют Молдова, Украина, Грузия, существенное падение ВВП в Латвии, Польше и Литве. Стремительно растет и безработица. По данным Евростата, самая тяжелая ситуация в Испании. Практически 5-я часть населения страны не трудоустроена. Печальная статистика в Литве и Латвии - там уровень безработицы в районе 10 процентов.
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