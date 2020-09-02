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Рекордное падение ВВП погрузило Австралию в рецессию

Рекордное падение ВВП зафиксировали в Австралии. Минус 7%. Это крупнейший скачок вниз за последние 60 лет и первая за 29 лет рецессия. Экономический спад связан в первую очередь с пандемией и ограничительными мерами. Хотя большая часть Австралии довольно быстро сняла жесткий карантин и перезапустила экономику. Тем не менее, сейчас она буксует из-за новых жестких ограничений в Мельбурне - втором по величине городе страны.

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