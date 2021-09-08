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Рекордное подорожание электричества в Прибалтике

Санкционная политика Литвы и Латвии бьет по ним же самим. В регионе рекордно подорожало электричество. На минувшей неделе средняя биржевая цена электроэнергии в странах Балтии превысила 107 евро за мегаватт-час.

Показатель вырос на 13 % за неделю.

При этом в угоду геополитическим покровителям Литва отказывается покупать электричество Белорусской АЭС. С надеждами на европейских партнеров к обычным людям приходят и западные цены. К слову, ранее в Европе цена на газ превысила 650 долларов за тысячу кубов. А в Риге горячая вода и тепло подорожали более чем на 26 %.

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О какой безопасности договаривался с заокеанским Джо президент Зеленский, если тарифы на отопление и горячую воду в Украине взлетят до 70 %? По расчетам украинской организации защиты потребителей услуг, в новый осенне-зимний сезон за отопление однокомнатной квартиры в Киеве придется выложить около 80 долларов. В целом же услуги ЖКХ вырастут на 40 %.

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