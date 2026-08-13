Рекордную нехватку воды для производства электроэнергии отметили в Швеции

В Швеции наблюдается рекордная нехватка воды для производства электроэнергии, сообщают местные СМИ.

Для пополнения водных запасов требуется большое количество осадков в виде дождя. Как итог, цены на электроэнергию поднялись: в июне они были примерно на 150 % выше, чем летом 2025-го.

Тревогу бьют и в Болгарии. На участке Дуная уровень воды упал до рекордно низкого уровня - 118 см ниже нулевой отметки. Ранее самым низким значением считался показатель 2003 года - минус 73 см.