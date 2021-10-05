Рекордные ливни: Франция и Италия уходят под воду

На Европу обрушились небывалые ливни: юг Франции и северо-запад Италии медленно уходят под воду. Мощные потоки сносят деревья и машины. Вода заливает городские кварталы. В некоторых регионах объявлен красный уровень опасности. По сообщениям синоптиков, за двое суток в странах выпали трехмесячные нормы осадков. В итальянской Лигурии из-за непогоды приостановлены местные выборы. Власти вынуждены закрыть избирательные участки в высокогорных районах из-за риска схода оползней.