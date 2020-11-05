Рекордные показатели зараженных коронавирусом продолжают фиксировать в Европе

Так, в Польше число новых случаев увеличилось за последние сутки более чем на 25 000. Именно поэтому в республике уже с субботы серьезно ужесточат карантин. Также с 7 ноября вводит общенациональный локдаун Литва. А сегодня чрезвычайное положение из-за пандемии объявила Италия. Северные области (такие, как Ломбардия и Пьемонт) включены в "красную" зону - въезд и выезд в эти регионы возможен только по уважительной причине. Также сегодня карантин начинается в Великобритании. А на Кипре вводят комендантский чаc.