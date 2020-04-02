Рекордные темпы роста безработицы в ЕС и США

Последствия от пандемии коронавируса уже ощутимы для мировой экономики. Более трети стран мира попросили помощи у Международного валютного фонда в виде кредитов на общую сумму 20 миллиардов долларов под низкую или нулевую ставку. По прогнозам экспертов, пандемия может оставить без работы около 25 миллионов человек. Только за последние две недели в Европе по меньшей мере миллион человек потеряли работу. Безработица в Австрии выросла на 52 % по сравнению с мартом прошлого года. В Испании менее чем за месяц работу потеряли 900 тысяч человек. Практически половина компаний Соединенного Королевства готовит массовые сокращения сотрудников. Авиакомпания "Бритиш Эйруэйз" отправит в неоплачиваемый отпуск свыше 36 тысяч человек.



