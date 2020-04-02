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Рекордные темпы роста безработицы в ЕС и США
Последствия от пандемии коронавируса уже ощутимы для мировой экономики. Более трети стран мира попросили помощи у Международного валютного фонда в виде кредитов на общую сумму 20 миллиардов долларов под низкую или нулевую ставку. По прогнозам экспертов, пандемия может оставить без работы около 25 миллионов человек. Только за последние две недели в Европе по меньшей мере миллион человек потеряли работу. Безработица в Австрии выросла на 52 % по сравнению с мартом прошлого года. В Испании менее чем за месяц работу потеряли 900 тысяч человек. Практически половина компаний Соединенного Королевства готовит массовые сокращения сотрудников. Авиакомпания "Бритиш Эйруэйз" отправит в неоплачиваемый отпуск свыше 36 тысяч человек.
Рекордные темпы роста безработицы в США
Рост безработицы бьет все рекорды и в Соединенных Штатах. По данным Министерства труда США, только за последние 7 дней за пособием обратились свыше 6,5 миллионов человек. Всего же за минувшие 2 недели потеряли работу 10 миллионов американцев.
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