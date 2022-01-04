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Рекордные цены на электричество в Прибалтике - 220 евро за мегаватт-час
Абсолютный исторический рекорд - 220 евро за мегаватт-час. Литовские власти опубликовали данные об энергопотреблении в декабре. При этом на пике холодов страна потребляла рекордное количество энергии. Похожая ситуация и в соседних странах: в Латвии мегаватт стоил 212 евро, в Эстонии - 207. Для рядовой семьи это означает от 50 и более евро в месяц только в оплату за свет. Причиной таких ценовых шоков стал рост котировок на норвежской энергобирже, где приобретает электричество вся Прибалтика. Ситуацию смягчило бы использование более дешевой энергии Белорусской АЭС, но из-за Литвы ее поставки в страны Балтии ограничены.
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