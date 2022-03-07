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Рекордные цены на нефть и газ в Европе
Стремительное увеличение стоимости голубого топлива - реальная проблема для Европы. Цена на газ в Европе сегодня днем впервые в истории взлетала до 4000 долларов. Из-за заявлений о возможном запрете поставок из России в США растет и стоимость нефти. Уже 139 долларов за баррель. Это максимум с 2008 года.
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