Рекордный наплыв мигрантов в США: полтора миллиона новых жителей

В США в этом году значительно выросло число иммигрантов - в стране, по данным Центра исследований по вопросам миграции, прибавилось полтора миллиона новых жителей. Всего насчитывается чуть более 46 миллионов лиц иностранного происхождения как легальных, так и нелегальных. Они составляют 14 % населения - и это рекорд с 1910 года.



Эксперты отмечают, что поток новоиспеченных американцев стал расти в период прихода к власти Байдена. Большую роль сыграл кризис на границе с Мексикой. Внушительный процент прибывших - латиноамериканцы, 61 % прироста за прошлый год

Если тенденции сохранятся, Америка побьет и этот рекорд уже до 2030 года.