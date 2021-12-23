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Рекордный наплыв мигрантов в США: полтора миллиона новых жителей
В США в этом году значительно выросло число иммигрантов - в стране, по данным Центра исследований по вопросам миграции, прибавилось полтора миллиона новых жителей. Всего насчитывается чуть более 46 миллионов лиц иностранного происхождения как легальных, так и нелегальных. Они составляют 14 % населения - и это рекорд с 1910 года.
Эксперты отмечают, что поток новоиспеченных американцев стал расти в период прихода к власти Байдена. Большую роль сыграл кризис на границе с Мексикой. Внушительный процент прибывших - латиноамериканцы, 61 % прироста за прошлый год
Если тенденции сохранятся, Америка побьет и этот рекорд уже до 2030 года.
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