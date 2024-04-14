Рекордный паводок зарегистрирован на Южном Урале - в Оренбургской области продолжает повышаться уровень воды

Регионы российского Южного Урала продолжает сильно затапливать. Паводки уже побили рекорды. За сутки в Оренбурге подтопило еще около тысячи домов и почти 2 тыс. участков. При этом уровень воды в реке Урал снизился за последние часы всего на 2 см.

Число эвакуированных в Оренбургской области выросло до 16,5 тыс. человек. Тем временем в Томске объявлена эвакуация жителей ряда районов. Там стремительно повышается уровень воды в местной реке. В регионе превентивно наращивают дамбы, готовят мешки с песком. Идет эвакуация и в Курганской области. В небольших городках и селах вода уже заходит на улицы.