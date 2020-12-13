Рекордный прирост заболевших COVID-19 в Японии

Более 72 миллионов зараженных COVID-19 зафиксировано во всем мире. Среди лидеров печальной статистики Северная и Южная Америка. Следом идет Европа. В Германии сегодня Ангела Меркель проведет совещание с премьер-министрами федеральных земель. Вероятно, в преддверии Рождества в ФРГ будут усилены ограничительные меры.

Вторая волна накрыла и Азию. В Японии зарегистрирован рекордный прирост заболевших за сутки - более 3 тысяч человек. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Столичной префектуре наряду с еще четырьмя присвоен максимальный уровень сложности ситуации с распространением коронавируса. Это означает угрозу, при которой система здравоохранения может не справиться.



