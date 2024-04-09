Российские парашютисты провели генеральную репетицию прыжка из стратосферы на Северный полюс. Прыжок с высоты 10 тыс. метров решили приурочить к предстоящему юбилею столицы Башкортостана, к 120-летию со дня рождения летчика Валерия Чкалова и ко Дню космонавтики.