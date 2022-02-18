Рекордный рост цен на услуги железных дорог в Литве

Отказ Вильнюса от транзита белорусских калийных удобрений ударил по литовским перевозчикам. Одна из дочерних компаний госоператора "Литовские железные дороги" существенно подняла тарифы, некоторые услуги в итоге подорожали на 300 %. Рост стоимости услуг основной компании составил от 43 до 261 %. Как сообщили представители перевозчика, подобная ситуация возникла после оценки инфляции, роста заработной платы и цен на топливо. О главной причине предпочитают умалчивать. Между тем в Клайпедском порту констатируют: такого скачка тарифов не было за всю историю железных дорог Литвы. Эксперты подчеркивают: рост тарифов на железнодорожный транзит снижает конкурентоспособность страны, перевозчики могут обойти Клайпедский порт и выбрать Ригу.