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Рекордный штраф выставила Еврокомиссия американской корпорации Google

Почти полтора миллиарда евро за нарушение европейских норм по конкуренции. А конкретно - за систематические злоупотребления при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети.

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