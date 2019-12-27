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Рекордный снегопад обрушился на Калифорнию

На США обрушились рекордные снегопады. Под ударом Южная Калифорния. Некоторые автомагистрали закрыты! В минувшую ночь 150 грузовиков застряли в сугробах прямо на трассе. В результате ДТП за последние 10 дней погибли не менее 11 человек. Сообщения о новых пострадавших из-за гололеда на дорогах поступают ежедневно

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