Рекордный снегопад обрушился на Калифорнию

На США обрушились рекордные снегопады. Под ударом Южная Калифорния. Некоторые автомагистрали закрыты! В минувшую ночь 150 грузовиков застряли в сугробах прямо на трассе. В результате ДТП за последние 10 дней погибли не менее 11 человек. Сообщения о новых пострадавших из-за гололеда на дорогах поступают ежедневно