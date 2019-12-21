Рекордный в истории США военный бюджет на 2020. Военная помощь Украине - 300 миллионов долларов

сегодня подписал американский лидер Дональд Трамп. Основная часть средств рассчитана на базовые нужды Пентагона, еще чуть более 70 миллиардов - на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии и Йемене. Предусмотрена и военная помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Еще одним историческим шагом сегодня стало официальное объявление Трампа о создании космических войск США. На это выделили 40 миллионов долларов.