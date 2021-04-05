Рекордный за 10 лет объем газа отобран из подземных хранилищ ЕС

Из подземных хранилищЕвропы в осенне-зимний период был отобран рекордный за 10 лет объем газа - более 65 с половиной миллиардовкубометров. Теперь для восстановления запасов европейским странам необходимо закачать в хранилища на 57 % больше топлива, чем в прошлом году.Начавшаяся кампания по заполнению хранилищ обещает стать одной из самых масштабных с 2011 года, отмечают в Газпроме. Дополнительныйобъем сопоставим с суммарным газовымэкспортом компании таким крупнымпотребителям, как Франция и Нидерланды.