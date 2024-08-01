Рекордсмен по смертоносным катаклизмам - что в Китае убивало людей во сне и привело к каннибализму, малярии и голоду

История фиксировала огромное количество стихийных бедствий на протяжении столетий по всему миру. Но вот печальным рекордсменом стала Поднебесная: из 10 самых смертоносных катаклизмов половина приходится на Китай. Вспомнить, например, наводнение в Китае 1887 года. Тогда погибли до 2 млн человек.

"Божья кара" или "река печали" - так называют реку Хуанхэ. Она всегда была центром китайской цивилизации, но крайне строптивой. Потоп 1887 года случился именно из-за этой реки - 900 тыс. погибших. Но в 1931-м все сложилось еще хуже.

Шторм в Китае тогда был вызван сразу несколькими факторами: с 1928 по 1930 годы в стране бушевала сильная засуха, после - суровая зима. Поэтому в истоках рек скопилось много льда и снега. И, наконец, сразу 9 циклонов в 1931 году - судьба центрального Китая была предрешена.





16 из 23 провинций Китая затопило, как и столицу страны. Тогда, кстати, это был не Пекин, а город Нанкин.

В некоторых местах уровень воды поднялся на 16 м. Стихия уничтожила посевы риса, пшеницы и фермы. Всего за пару дней погибли 150 тыс. человек. Еще миллионы скончались от голода и болезней.

Нехватка продовольствия стала настолько критической, что многие люди дошли до каннибализма. Наводнение привело к вспышке малярии, которая унесла жизни еще 300 тыс. человек. Распространились тиф, холера и дизентерия.