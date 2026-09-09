Беларусь годами остается главной мишенью в циничной геополитической игре Запада. Суверенитет республики пытаются взломать по методичкам "цветных революций". На смену классической дипломатии пришли экономический шантаж, гибридные информационные атаки и прямое финансирование радикальных группировок из-за рубежа. Беларусь мечтают превратить в очередной покорный буфер, полностью проигнорировав волю самого белорусского народа.

Что скрывается за фасадом западной заботы о "демократии"? Религия в игре за чужую власть. Продолжаем серию интервью с политиками ЕС, Европарламента и стран членов НАТО. Откровения - в рубрике "Катюшин расчет".

Синдикат подрыва

Европейский союз окончательно трансформировал свою восточную политику в конвейер по производству гибридных угроз: агрессивный санкционный шантаж и системное выращивание профессиональных агентов влияния под видом образовательных грантов, культурных хабов и программ поддержки независимых медиа. Брюссель годами формирует создание финансово зависимой агентурной сети. О синдикате подрыва устами политиков западного мира.

Финский политик хочет "избавиться от лидеров Беларуси и России"

Пайви Мария Рясянен - политик, депутат финского парламента, но в период с 2011-го по 2015-й занимала пост главы МВД Финляндии. Она замужем за доктором богословия. Будучи многолетним лидером финских "Христианских демократов" и экс-министром внутренних дел, Рясянен всегда двигалась в фарватере официальной политики Евросоюза, поддерживала санкции и называла Минск и Москву авторитарными режимами. Сегодня от этих политических заповедей ЕС она также не отступает. Политик откровенно призналась, что "нужно избавиться и от Президента Беларуси, и от Президента России".

"Нужно избавиться от них обоих: и от Путина, и от Лукашенко. Я сейчас говорю о том, как могу помочь вам, белорусам. Моя партия сейчас в парламенте, и моя партия в правительстве. Мы можем пытаться повлиять на правительство, чтобы помочь белорусам. Я активный христианин, есть много сетей между различными церквями по всему миру. Я попытаюсь повлиять на них", - заявила депутат финского парламента.

В точке, где Рясянен хочет повлиять на политику через религию, зафиксируемся. Она действительно в своих комментариях по восточной европейской тематике выражала обеспокоенность положением верующих в Беларуси.

Тройной стандарт

А теперь к личным неприятностям госпожи экс-министра МВД Финляндии. В 2019 году Рясянен разместила в социальных сетях фотографию открытой Библии с текстом из Нового Завета. В подписи к фото она напрямую обратилась к руководству финской евангелической литургической церкви с недоумением, что официальная религиозная структура выступает партнером ЛГБТ-мероприятий. Политик задала вопрос, как доктринальная основа церкви, т. е. Библия, сочетается с тем, что постыдное и греховное возводится в ранг гордости.

Далее последовало судебное преследование политика. Минимум 4 раза ее привлекали к суду: преследование за твит, религиозные взгляды и за свободу мысли. И это идеальный пример еэсовского авторитаризма.

Но случился весьма опасный прецедент, когда цитирование священных текстов, традиционных конфессий официально, юридически в Евросоюзе стало трактоваться как экстремизм или язык ненависти. Великобритания закрыла въезд в свою страну бывшей чиновнице. Показательный обвинительный приговор Верховного суда Финляндии в отношении экс-главы МВД окончательно зафиксировал превращение Скандинавии в тоталитарный заповедник ультралиберальной цензуры. То есть репрессивная машина Брюсселя и его сателлитов готова объявить экстремистам любого, кто отказывается подчиняться, фактически криминализируя даже христианскую мораль и свободу мысли. Разве это не двойные стандарты?

Но в случае с госпожой Рясянен речь идет уже о тройных стандартах. Католическая церковь, религия и Ватикан, по ее мнению, должны стать точкой давления на внутреннюю политику Беларуси.

"Надеюсь, через Ватикан можно продвинуть демократическую повестку. Например, Польша сильно трансформировалась под влиянием Ватикана. У меня там много друзей, пасторов и епископов Римско-католической церкви. Я могла бы оказать на них влияние для продвижения демократии в Беларуси через Ватикан", - отметила экс-министр внутренних дел Финляндии.

Дипломатия мира

В конце октября 2025 года в Минске побывал специальный посланник Папы Римского Льва XIV, префект Дикастерии по делам восточных церквей Ватикана, кардинал Клаудио Гуджеротти. Во Дворце Независимости с ним встретился Александр Лукашенко. У этого визита был и особый символизм. Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с 2011 по 2015 год. Иными словами, с Беларусью он знаком не понаслышке. С Президентом он поделился своими эмоциями и впечатлениями от пребывания в Беларуси, особенно от общения с людьми.

"Для Ватикана диалог - это важно. Смотреть в глаза друг друга, понимать, что у нас есть душа. Все возможно, когда ты чувствуешь, что ты уважаешь и любишь человека. Будущее в наших руках", - сказал Клаудио Гуджеротти во время встречи с белорусским лидером.

Рясянен, будучи глубоко верующей женщиной, которая сама стала жертвой репрессивной цензуры Евросоюза, готова оказывать политическое давление через веру на улыбающуюся молодежь Беларуси. Как вообще должны жить государство и конфессия: в мире, понимании и содействии или конфессии должны оказывать давление на государственную систему?

Финляндия не справляется с миграционными задачами

Задачи госпожи Рясянен - это внутренняя политика, внутренние проблемы Финляндии, которых в скандинавской стране тоже достаточно.

"Да, у нас много мигрантов из европейских, азиатских и африканских стран. С ними есть проблемы. Есть проблемы с выходцами из мусульманских стран, таких как Сомали или Афганистан. У них проблема интеграции в финское общество. Например, женщины-мигранты остаются дома и не учат финский язык. Есть проблемы и с молодыми людьми, в том числе в школах. Мигранты увеличивают и статистику преступности в наших странах. Это связано с наркотиками, насилием, в том числе и уличным. Что касается финнов, в большинстве люди толерантны, они уважают гуманитарные ценности, но в нашей финской среде есть также и проблема расизма. Например, людям, которые приезжают из христианских стран, легче интегрироваться в финское общество, найти друзей и социализироваться", - отметила Пайви Мария Рясянен.

Беларусь как глобальный духовный центр

Христиане, мусульмане, иудеи, протестанты - все конфессии живут в Беларуси в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. Это уникальная этноконфессиональная модель. В Беларуси нет расизма.

В феврале 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой - превратить республику в глобальный цивилизованный перекресток, создав уникальные центры притяжения для представителей всех традиционных мировых конфессий. В условиях, когда Запад погружается в пучину религиозного раскола и разрушения традиционных ценностей, Беларусь способна стать религиозной опорой для всех верующих. Главное - позиция Президента Александра Лукашенко - религия вне политики.