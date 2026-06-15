Рельсы разбирали, а теперь открывай: почему США требуют от Литвы пойти на диалог с Беларусью

Соединенные Штаты требуют от Литвы открыть транзит и наладить диалог с Минском, поскольку видят в этом прямую финансовую выгоду. Об этом говорил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич в "Актуальном интервью".

По его словам, американская политика в первую очередь ориентирована на экономические интересы. "Американская политика в первую очередь основана на финансовой наживе тех элит, которые находятся у власти в определенный исторический период. Сейчас мы видим, как Трамп практически все, что он делает в международной политике, называет сделкой. То есть для него, безусловно, это деньги, это финансовые ресурсы", - отметил депутат.

Сергей Клишевич считает, что именно экономический интерес стал причиной того, что американская сторона обратила внимание на возможность возобновления поставок через литовские порты. "И, конечно, для него важно, что его специалисты, помощники увидели здесь финансовую выгоду для Соединенных Штатов. Они, к примеру, будут покупать, продавать, перепродавать наши калийные удобрения. Раз они увидели здесь свой интерес, они будут пытаться решить вопрос, в том числе вовлекая своих союзников, принуждая их к принятию тех решений, которые им сегодня, скажем, нелогично принимать с учетом предыдущей политики", - пояснил парламентарий.

При этом, по мнению депутата, для Литвы резкое изменение позиции будет политически болезненным. "Они (политики Литвы - прим. ред.) все время стучали в грудь и доказывали, что они здесь борются с Союзным государством, с Беларусью, вражеским государством, от которого идет опасность", - подчеркнул он.

Сергей Клишевич напомнил, что ранее противники СГ разбирали рельсы, чтобы только ни один вагон калийных удобрений или еще чего-то не прошел. "А здесь резко нужно взять и поменять позицию", - заметил он.

Сергей Клишевич:

"Естественно, им нужно либо сохранить лицо, либо дождаться итогов выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре в Соединенных Штатах Америки. Естественно, они надеются на то, что это поменяет политическую конъюнктуру в самих США, к власти в Конгрессе придут демократы, а это та политическая сила Штатов, которая курировала и, по сути дела, ставила этих политиков в Литву. И опять все будет как прежде. Но пока этого не произошло, нужно затягивать".

Депутат добавил, что для Беларуси ситуация не является критической. "Сегодня спрос на наши калийные удобрения огромный. Многие государства этим озаботились. Поэтому проблем у нас с поставками глобальных нет. Но, безусловно, если бы мы работали с Литвой, с литовскими портами этот вопрос бы шел еще лучше. Я имею в виду развитие нашей калийной отрасли, поступление в бюджет средств от продажи наших природных богатств. Но, опять же, для нас это не трагедия", - заключил он.