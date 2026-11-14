Решение о постоянной военной базе США в Польше примут в начале декабря

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Заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что окончательного решения о постоянной военной базе США в стране следует ожидать 3 или 4 декабря, сообщает ТАСС.

"Первые дни декабря, 3-4 декабря, должны стать той датой, когда президент Дональд Трамп займется этим документом", - сказала она телеканалу TVN24.

Замглавы МО отказалась назвать возможное место расположения американской базы. "Западная Польша, и больше ничего не скажу", - ответила она на вопрос журналиста.

10 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после своих переговоров в Вашингтоне с военным министром США Питом Хегсетом сообщил, что окончательное решение о создании постоянной американской военной базы в Польше в Вашингтоне примут в начале декабря.