Решение по отправке войск Великобритании и Франции в Украину зависит от позиции Вашингтона
Автор:Редакция news.by
Решение по отправке войск Великобритании и Франции в Украину зависит от позиции Вашингтона
Если США не отправят своих военных в Украину, то Британия и Франция также откажутся от такой инициативы. Об этом пишет The Financial Times.
Лидеры двух стран намерены заручиться согласием президента США. Переговоры о гарантиях безопасности для Киева после завершения конфликта продолжаются.
Позиция Вашингтона остается главной неопределенностью. Европейские союзники считают, что без участия США их миссия будет невыполнима.
Сомнения в неоправданности рисков есть и у самих европейских военных. Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании заявлял: страна не отправит своих солдат в Украину, если будет существовать угроза их безопасности.