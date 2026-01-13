Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Решение по отправке войск Великобритании и Франции в Украину зависит от позиции Вашингтона

Если США не отправят своих военных в Украину, то Британия и Франция также откажутся от такой инициативы. Об этом пишет The Financial Times.

Лидеры двух стран намерены заручиться согласием президента США. Переговоры о гарантиях безопасности для Киева после завершения конфликта продолжаются.

Позиция Вашингтона остается главной неопределенностью. Европейские союзники считают, что без участия США их миссия будет невыполнима.

Сомнения в неоправданности рисков есть и у самих европейских военных. Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании заявлял: страна не отправит своих солдат в Украину, если будет существовать угроза их безопасности.

