Решение о ликвидации государственных СМИ принято в Польше из-за прекращения их финансирования, заявил министр культуры и национального наследия республики Бартоломей Сенкевич, пишет Sputnik.



"В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство", - говорится в заявлении.



Глава ведомства пояснил, что сейчас это позволит обеспечить функционирование компаний, провести в них реструктуризацию и не допустить увольнений.



В среду премьер-министр страны Дональд Туск проинформировал, что финансирование госСМИ прекращается, и они смогут рассчитывать лишь на некрупную сумму или вовсе остаться без денег.



В настоящее время новостной канал Польского телевидения заменен каналом tvp1, по которому в основном транслируются художественные фильмы.



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