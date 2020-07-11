Интерес международных СМИ сейчас направлен в сторону Турции. Решение придать собору Святой Софии статус мечети вызвало неоднозначную реакцию в мире. Но уже 24 июля собор откроется для поклонения. Мария Петрашко собрала мнения и попыталась изучить историю вопроса.





Первые богослужения в Айя-Софии пройдут 24 июля

Вместо рассказов местных гидов теперь у стен легендарного музея - собора Святой Софии в Стамбуле - звучат призывы к намазу.

Первые упоминания о соборе датируются трехсотыми годами нашей эры. До падения Константинополя почти тысячу лет храм оставался крупнейшим в христианском мире. В 1453 году после захвата Константинополя турками султан Мехмед II превратил собор в мечеть. Почти 500 лет Айя-София была одной из главных мусульманских святынь - второй после Каабы в Мекке.

Алессандро Роккатальяти, турист (Италия):

"В истории было много перемен для этого архитектурного памятника. И в этой исторической перспективе, я считаю, что это решение - лишь еще один поворот истории, и, вероятно, в будущем мы станем свидетелями других".

Пережив Византийскую, Латинскую и Османскую империи, став музеем и попав в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, собор вновь приобретает духовное значение.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Двери собора Святой Софии будут открыты для всех: местных жителей, иностранцев, мусульман и немусульман. Собор Святой Софии, общее наследие человечества, будет продолжать принимать всех с новым статусом. Завершая подготовку быстро, мы планируем открыть собор Святой Софии для поклонения в пятницу, 24 июля 2020 года, с пятничными молитвами".

Несмотря на то, что Эрдоган не собирается закрывать мечеть и вход для всех ценителей культурного наследия будет теперь бесплатным, решение вызывало неоднозначную реакцию мирового сообщества.

Одни считают это вызовом для Европы, которая так и не приняла Эрдогана в европейскую упряжку, но по сей день пытается указать турецкому лидеру, как ему вести себя с оппозицией. Другие усмотрели в действиях Анкары ответ Вашингтону. Ведь Эрдоган предупреждал, что вернет Айя-Софии статус мечети в случае признания Трампом суверенитета Израиля над Голанами и Иерусалимом, американцы предупреждение проигнорировали, в Анкаре обещание сдержали… Некоторые же эксперты уверены, что одной из причин стали претензии Греции на часть акватории Эгейского моря

Кристоф Маркши, профессор кафедры древнего христианства Берлинского университета имени Гумбольдта:

"Одна из самых больших проблем общества сегодня - это мирные отношения между религиями и мирные отношения между нерелигиозными и религиозными людьми. И, я надеюсь, что мы все воспримем это как шаг в правильном развитии мирных отношений между религиями".

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции:

"

Страна имеет право изменить статус собора, не учитывая мнения других государств".